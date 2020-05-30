Büyük skandal! İmamoğlu İSKİ'ye 750 yeni araç aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İSKİ Genel Müdürlüğü’nde bulunan araçlar hakkında açıklama yaptı. Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir genel müdürlüğünde son model 750 yeni araç olduğunu belirterek, “Hani israf vardı, tasarruf yapacaktınız. Bu sözünüz de her sözünüz gibi yalan çıktı” dedi.