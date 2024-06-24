Gardırop Fuat'ın oğlu bakın kim!
Avanak Apti'de Barut Osman'ı, Yedi Bela Hüsnü'de Karamürselli Deli Hamdi'yi, Tokatçı'da Karbonat Erol'u, Sakar Şakir'de Gardırop Fuat'ı...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ünal Gürel'i, sinema sektöründe Kemal Sunal'ın filmleriyle tanıdık.
Usta oyuncu gerek oynadığı filmlerle gerekse performansıyla hafızalarımıza kazındı.
Yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle halk tarafından sevilen Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel, hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşırttı.
Usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle tanıdığımız Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş. Görenler şoke oldu. Bakın Ünal Gürel'in oğlu kimmiş!
İşte Ünal Gürel başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
FİLİZ AKIN VE OĞLU İLKER İNANOĞLU
SÖNMEZ ATASOY VE KIZI FADİK SEVİN ATASOY
AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
TANJU KOREL VE KIZI BERGÜZAR KOREL
TÜRKAN ŞORAY VE KIZI YAĞMUR
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
RASİM ÖZTEKİN VE KIZI PELİN ÖZTEKİN
HÜLYA KOÇYİĞİT VE KIZI GÜLŞAH SOYDAN
AHU TUĞBA VE KIZI ANJELİK
AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU DEMİR
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU
NECMİ YAPICI VE OĞLU
NEJAT UYGUR VE OĞULLARI
ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA
ÖZTÜRK SERENGİL VE KIZI SEREN SERENGİL
ÜNAL GÜREL'İN OĞLU RÜÇHAN GÜREL