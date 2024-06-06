Masum görüntülerine aldanmayın!
Sağlığımızı koruyabilmek için tükettiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık için faydalı olan kimi besini tüketmediğimizde rahatsızlıklarla karşılaşmamız muhtemel.
Peki faydalı gibi görünen ama aslında vücudumuza zarar veren besinler olabilir mi? İşte sözde sağlıklı bazı besinler...
MEYVE SULARI
Her sabah kahvaltılarda tükettiğimiz ya da çocuğumuzun beslenme çantasına koyduğumuz meyve sularının da bazı koşullarda zararlı olduğunu biliyor muydunuz?
Meyveleri beslenmemiz için önemli birer vitamin kaynakları olarak kabul edebiliriz. Ancak sıvı formda meyveler sağlığımıza faydadan çok zarar verebilir.
Meyve sularının kontrolsüz tüketimi; diyabet, kalp hastalıkları ve obeziye neden olabilir. Bu sebeple meyve suyu içmek yerine bir parça meyve yemenizi tavsiye ederiz.
ENERJİ BARLARI
Son zamanlarda popüler hale gelen enerji barları aslında göründükleri kadar masum değil.
Besin açısından zengin olan enerji barları, ilave şeker açısından da oldukça zengindir. Ancak yine de doğru seçilen bir enerji bar, açlığı önlemek için mükemmel bir yol olabilir.
YAĞSIZ GIDALAR
Pişmemiş gıdalar gibi günümüzde popüler hale gelen yağsız gıdalar aslında zannedildiği kadar sağlıklı değil.
Gıdaların lezzetini korumak adına işlenmiş şekerle koruma altına alınan yağsız gıdalar sağlıklı bir atıştırma yöntemi değil. Gizlenmiş şeker deposu tüketmek yerine, protein deposu olan yoğurt, süzme peynir vb. besinleri tüketmenizi tavsiye ederiz.
BEYAZ EKMEK
Sağlıklı besin maddeleri bulunmayan ve lif içermeyen rafine gıdaların birleşimi beyaz ekmek...
Beyaz ekmeğin lezzetine ve kokusuna kanmayın... Beyaz ekmek, düşük diyabet, kalp-damar vb. hastalıkların kapısıdır. Bu nedenle tüketmemenizi tavsiye ederiz.
BALIKLAR
Omega-3 bakımından zengin olan balıklar, her zaman sağlığa faydalı olmayabilir. Önemli olan sizin balığı yemeniz değil balığın yedikleri.
Genellikle çiftlikten gelen balıkların pekte sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü çiftlik şartlarında yetişen balıklar birçok kimyasal maddeye maruz kalıyorlar.