MasterChef'in İcardi'si!
MasterChef İcardi'si Soykan Mehmet şefi çıldırttı! İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekranlarda yayına başladı.
Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı.
MasterChef'te yarışmacıların lezzet için verdiği kıyasıya mücadele ekranlara geliyor. Bu isimlerden birisi de yarışmaya İstanbul'dan katılan Soykan Ali Güreşçioğlu oldu.
22 yaşındaki MasterChef yarışmacısı Soykan, samimi tavırları ile jüri üyelerini güldürdü.
3 yıldır gastronomi öğrencisi olan Güreşçioğlu, programda söylediği rap cümleleriyle izleyenleri etkiledi.
Öte yandan sosyal medyada saç rengi ve mimikleriyle Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye benzetilen Soykan'ın yıldızı bir türlü Mehmet Şef ile barışmadı.
Mehmet Şef'in ise pek güldüğü söylenemez...
Adeta Mehmet Şefi çıldırttı!
Anne ve babasının çocukken ayrıldığı ifade eden Soykan, aşçılık merakına biraz zorunluluk dolasıyla başladığını, yumurta kırarak başladığı hobisinden bugünlere geldiği söyledi.