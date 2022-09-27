MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi

"Bunları yaparken üzerinde bulunan temel ve otonom seyir sefer yeteneklerinin dışında görev otonomisine yönelik de hazırlık ve çalışmalar yapıyor. MARLIN, su üstü harbine yönelik olarak orta menzilli Kuzgun isimli güdümlü mühimmatı önümüzdeki dönemde kullanabilen bir platform olacak. MARLIN'in elektronik harp tespit ve taarruz yetenekleri bulunuyor. Standartların çok üzerinde haberleşme yeteneklerine de sahip. Su üstünde ve su altında haberleşme imkanlarını kendi içerisinde barındırıyor. Su altı harbine yönelik de tespit ettiği denizaltı hedeflerine karşı hafif torpidolarla angaje olabilme yetenekleri var. Bu zenginlikte bir platformla, bu tatbikat süresince ve daha önceki hazırlık dönemlerinde karşılaşmadığımızı gururla söyleyebilirim."