Marketten alma devri bitiyor!
Marketten alınan ürünler içerdiği maddeler nedeniyle bazen insanın içini huzursuz edebilir. Hele ki son yıllarda sahtecilikte master yapan tereyağının içerisine aklınıza gelmeyecek birçok farklı ürün katılıyor. Bu sebeple insanlar, doğal tereyağı arayışına girdi. Peki kendi tereyağınızı kendiniz yapmak istemez miydiniz? Size vereceğimiz tarif ile hem organik hem de sağlıklı tereyağı lezzetinin keyfini süreceksiniz.
Organik yiyecekler son yıllarda popüler bir hale dönüştü. Tüketeceğiniz tereyağını evde kendiniz hazırlayarak daha güvenilir ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Eve hazırlayacağınız tereyağı işlemden uzak kalması ve içerdiği yağ asitleri sayesinde ekstra faydalı hale gelecektir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Organik tereyağının içerisinde bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri özellikle beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur, kalp sağlığını destekler ve iltihaplanmayı azaltmaya yarar.
SAĞLIKLI SİNDİRİM SİSTEMİ
Organik tereyağının içerisinde bulunan Omega-3 yağ asitleri depresyon ve anksiyeteye semptomlarını hafifletmenin yanı sıra A, D, E ve K2 vitaminleri bakımından da zengindir. İçeriğindeki yağ asitleri, bağırsak sağlığına destek olarak daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.
TEREYAĞ YAPIMI
Evde hazırladığınız organik tereyağı, yemeklerin de çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İşte, işleme maruz bırakmadan evde organik tereyağı yapmanın püf noktaları...
MALZEMELER
- Süt kaymağı
- 1 su bardağı soğuk su
İlk olarak derin dondurucuda beklettiğiniz kaymakları dışarıya alın. Daha sonra dondurucudan çıkan kaymakların çözünmesi için biraz bekleyin.
Çözülen kaymakları robota koyduktan sonra içerisine bir bardak su ilave edin. Daha sonra üst kısmında yağ oluşana kadar robotu çalıştırın. 3-4 dakika sonra kaymakların yağa dönüştüğünü fark edeceksiniz.
Oluşan tereyağını bir süzgece aldıktan sonra çeşmenin altında su tutarak iyice yıkayın. Yıkanan tereyağını alıp sıkarak elinizle şekil verebilirsiniz.