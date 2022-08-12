Manisa'daki "Yanık Ülke" FPV dron ile görüntülendi

Bölgenin çok geniş bir jeolojik çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Karakuzu, "Dünyada 180 civarında jeopark var. Biz en zengin 10 jeoparktan biriyiz. Kültürel, arkeolojik, doğal, jeolojik çeşitlilik anlamında çok fazla çeşitlilik var. Bu bölge çok fazla ziyaretçi alıyor, son yapılan çalışmalarda 250 ila 300 bin arasında ziyaretçi aldığımızı söyleyebilirim." dedi.