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SON DAKİKA
FETÖ'nün "izdivaç imamı" Ankara'da yakalandı
2 bin 500 yıllık! Gün ışığına çıkarıldı
İbrahim Kalın: Sorumluları hesap vermeli!
Motorine bir indirim daha
İdlib'te rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
NBA'de Miami Heat finale yükseldi
Bakan Selçuk: Yurt dışındaki 34 bin vatandaşımızla temas kurduk
İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
Adıyaman'da 81 eve karantina kararı
Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı
Koronavirüse D vitamini takviyesinin yararı var mı?
Türkiye ve KKTC'den Kapalı Maraş için ortak adım! Düğmeye basıldı
Biber kentinde salça telaşı
Yine Esenyurt yine minibüs skandalı! 12 kişi olması gereken minibüsten 33 kişi indi
"Ben Poroşenko değilim, asla ülkemi terk etmeyeceğim"
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!
Doktorlar bile şaşkına döndü! Sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı
Brent petrol fiyatlarında sert düşüş
Sırp Vucic,"büyükelçilik taşıma" kararını Avrupa'da düzeltti: O sayfa açılmadı
Josef de Souza Süper Lig'e geri dönüyor
Afganistan'da bombalı saldırı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı hedef aldılar
Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 900 bini aştı
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı