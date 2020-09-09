Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple hava karardıktan sonra akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple müdahale edilmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangın 160 kişinin yaşadığı köye yaklaşık 30 metre kadar yaklaştı.