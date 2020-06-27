Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula itfaiye amirliği ekipleri, hem yanan otomobili söndürmek için çalışırken, hem de otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bayram Yeşil ve Halil Tuna'yı (70) kurtarmak için çalıştı.