Otomobil ile motosiklet çarpıştı!

Kazada devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Kerim M. ise gözaltına alındı.