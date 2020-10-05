Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

Ardından aynı yönde seyreden Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil de önce 64 KZ 727 plakalı otomobile, sonra da koyunlara çarptı.

Kaza sırasında karayolu, çevreye savrulan koyunlarla kapandı. 15 küçükbüş hayvanın öldüğü kazada 64 KZ 727 plakalı otomobil sürücüsü Ümit Kaplan (44) ve yolcu olarak bulunan Kardelen Kaplan (20), Şeyda Kaplan (44) ve Zehra Kaplan (12) ile diğer otomobilin sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt (46) ve araçta bulunan Didem Deniz (35) ile Şükrü Deniz (25) yaralandı.