Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü

"Belediye Meydanı'nda da konser için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret ediyor. Bu hem Muş hem de çevre iller için bulunmaz bir nimet. Buraya sadece Muş ve ilçe halkını değil, Türkiye'nin her yerinden insanları davet ediyoruz. Malazgirt etkinlikleri, sadece Malazgirt için değil. Burada Anadolu'nun kapıları Müslümanlara açılmıştır. Burada Malazgirt ruhu dediğimiz birliktelik ve kardeşlik ruhunu tekrar güncellemek ve bunu gelecek nesillere aktarmak için etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinlikler çok anlamlıdır, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımıza 26 Ağustos'u, Sultan Alparslan'ı ve silah arkadaşlarını anlatmamız lazım. Malazgirt ruhu, kardeşlik ve birliktelik ruhudur, birlikte yaşama arzusudur. Malazgirt Zaferi bizim için çok değerlidir."