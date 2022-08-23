Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü

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AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
"Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor"
TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvur...
Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı
Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor!
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konus...
Saatler içerisinde on milyonlar dinledi
İran'ın 3'lü zirve iddiasına Türkiye'den yanıt!
İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 2 bin konut zarar gördü, 25'i tamamen yıkıldı
Angolalılar yarın sandık başına gidiyor
İsveç'te 'Getto modeli' tartışmaları eleştirilere neden oldu
Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
E-ticarette işlem adedi yaklaşık yüzde 46 yükseldi
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Zorlu maçlara hazırız
Güney Asya'nın 'ilk günahı' ve borç krizi

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