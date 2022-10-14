Mağara resmiyle insanlık tarihini aydınlatıyor

"Binlerce yıl önce burada birilerinin yaşamış olması inanılmaz"

Cezayirli Mahmut Buzeri, Tassili Najjer'e macera yürüyüşü için sekiz günlük kamp kapsamında gelmiş. AA muhabirine konuşan Buzeri, daha önce ülkenin birçok noktasında yürüyüş yaptığını ancak aralarında en ilgincinin burası olduğunu söyledi.