Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti

Pandemi sürecinin sezon başlangıcına denk geldiği için bu yıl henüz misafirlerini yeni ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Tepe, "Mart ayından itibaren ilk sezona bismillah dedik. Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra bu özlemimize son verdik. İnsanların bir tedirginliği vardı. 'Nasıl olur?' diye. Ufak sayılarla başladık. Misafirlerimiz, doğaseverlerimiz ilgi gösterdiler. Eskiden olduğu gibi Melen Çayı'mız şenlendi." dedi.