Lüks otomobille karpuz satmıştı! Nedenini açıkladı

Sonuncusu bu karpuz satışı oldu. Arkadaşım Milad da iki yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bu videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik. Türkiye'de neler yapabileceğimizi görmek istedik. Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım.