Görevlerini tamamlayıp yurda döndüler

"Çünkü binlerce insan evsiz kaldı. Aynı zamanda insani yardıma muhtaç durumdalar. Gıda başta olmak üzere devletimizin, hükümetimizin vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde Beyrut'un ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Lübnan'la ilişkilerimiz sadece patlamayla alakalı değil orada inşa edilen hastane, okullar, tarihi eserlerin restorasyonu gibi çok köklü bir ilişki var. Orada Türkmen kardeşlerimiz var, orada Müslüman din kardeşlerimiz var. Bu ilişki de bizim niye orada olduğumuzu, niye orada olmamız gerektiğini bir daha hatırlatıyor bize. Beyrut'un yeniden ayağa kalkması için oradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Hem AFAD olarak hem UMKE olarak acil durumlarda hem de TİKA olarak veya diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, insani yardım kuruluşlarımızla orta ve uzun vadeli konularda onların yanında olmaya çalışacağız."