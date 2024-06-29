Limonu diri tutan taktik!
Yeri geliyor sularımıza yeri geliyor salatalarımıza lezzet getiren limonu bir türlü taze tutamıyor musunuz?
C vitamini bakımından zengin olan limonun saymakla bitmeyen birçok faydası vardır.
Mutfakta sıkça kullanılan limon tüketildiğinde cildi güzelleştirir ve sindirimi kolaylaştırır.
Ayrıca temizlik ürünlerimizde de tercih edebiliriz.
Çoğu dezenfektanın içinde yer alan limon, kısacası sağlığın ve temizliğin vazgeçilmezidir.
Ancak limon bazen buzdolabının içerisinde bile çürüyor.
Ancak size önereceğimiz püf noktalar ile limonlarınız sanki dalından yeni koparmış gibi olacak.
İşte limonu diri ve taze tutan taktik...
UZUN SÜRE TAKTİK!
İlk olarak limonlarınızı iyice yıkayıp kurulayın. Daha sonra, hava geçirmez plastik bir poşetin içerisine limonlarınızı koyarak kaba yerleştirin.
Bu kapların içinde limonları saklamak, hava ile temasını minimuma indirecek. Bu sayede de limonlarınız uzun süre taze kalacak.
Alternatif bir yöntem olarak da limonları cam kavanoz içerisinde saklayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit.
Öncelikle limonlarınızı bir kaba yerleştirin. Ardından üzerini suyla doldurun. Böylece limonlarınız nemli kalacak, böylece haftalarca bozulmayacaklar.