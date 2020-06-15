Libya ordusunun cephe hattındaki hazırlıkları böyle görüntülendi!

Sirte'yi çevreleyen bölgelerde yayılan ordu birliklerinin şehre 50 kilometre mesafede olduğunu aktaran Zeyyan, "Operasyon dairesinin planlamaları doğrultusunda koordine olup tüm bu bölgelere girecek ve Hafter milislerini buralardan en uzak noktaya kadar temizleyeceğiz." diye konuştu.