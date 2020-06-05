Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı mühimmatları ele geçirdi
Libya ordusu, başkent Trablus’un güneyinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı kamufle edilmiş topçu bataryaları, araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarlar ve mühimmatların yanı sıra tanklar da ele geçirdi.
UMH güçleri, Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda araç ve mühimmata el konuldu. UMH güçleri çok sayıda aracın yanında Hafter’e ait 1 savaş helikopterini de ele geçirdi. Ele geçirilen helikopter başka bir bölgeye transfer edildi.