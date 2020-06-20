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ABD'li genç aktör cinsel tacizle suçlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Hainler kaçacak delik bulamıyor
Babasıyla son konuşmasını anlattı: Ne olacağımız belli değil
‘İslami finans, borç güdümlü geleneksel bankacılık altyapısına uygun bir alternatif sunuyor'
Sınava polis yetiştirdi
Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kimliklerini unutan öğrenciler için aileleri seferber oldu
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye uluslararası çabalarını sürdürüyor
"Türkiye pandemi krizini başarıyla yönetti"
Avrupa ekonomisinin aradığı çözüm çözümsüzlüğe yol açtı
Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek
Soylu açıkladı! 4 binin üzerinde çadır gönderildi
Bakanlık açıkladı: 20 milyar lirayı aştı
Faruk Güllü'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti
Mülteciler sağlık haklarına erişimde sıkıntılar yaşıyo
Van'da uyuşturucu operasyonu
Kovid-19 tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
İran'da dolar tarihi rekorunu kırdı
Bakan Çavuşoğlu: Gücümüzü dünyaya gösterdik
Avustralya'da Kovid-19 yasakları geri geldi

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Sınava polis yetiştirdi