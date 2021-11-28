Lego gibi birleştirdiler... Rusya'ya gönderildi

Ermiş, vinçlerin dubaya yüklenmesinin de büyük bir çalışma olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"14 milyon avro değerindeki vinçler, özel raylar döşenerek dubanın içerisine yerleştirilecek ve sabitlenecek. Vinci sabitlemek için kullanılacak malzeme 155 bin avro civarındadır. Bu çalışmalar da yapıldıktan sonra firmanın bize bildirdiği tarih itibarıyla duba buraya gelecek ve yükleme çalışması başlatılacak. Nakliyesi deniz yoluyla olacak. Özel bir barge bu. Geldiğinde önce rıhtım seviyesine inmesi için su alacak. Vinçlerin durumuna göre gerekirse almış olduğu suyu mevcut duba basacak, ihtiyaç olursa fazlasını alacak. Dolayısıyla denizdeki dengeyi, teknik tabirle trimi tutturacak. Özel dizayn edilmiş, özel kesilmiş aletlerle beraber bunlar sağlam bir şekilde tutulacaklar. 1,5 metrelik dalgada bile hareket edebilecek kabiliyete sahip olacağı için de büyük bir özenle, hava durumu da dikkate alınarak 3 günlük süre içerisinde her şey yolunda gittiği takdirde Novorossiysk Limanı'na indirilecek."