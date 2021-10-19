Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı

Balığı bembeyaz yaptıktan sonra balığın içindeki iliğini çıkarıyoruz. Onu belirli bir süre ince tuzda bekletiyoruz. Ondan sonra kavanozlara koyuyoruz. İçine zeytinyağı veya tuzlu su koyan da oluyor. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ekim ayındaki balıklar güzel olur.