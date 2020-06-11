Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu! Dilini tut
Kuzey Kore yaptığı açıklamada, ABD'nin iki Kore arasındaki işler hakkında yorum yapmak için hiçbir yetkisi olmadığını ve önümüzdeki başkanlık seçimlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini istiyorsa susması gerektiğini söyledi.
Açıklama, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile iletişim hatlarını askıya alması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "hayal kırıklığına uğradık" sözleri sonrasında geldi.
Kuzey Kore'den yapılan açıklamada "ABD eğer burnunu başkalarının işlerine sokarsa ve kendi işleriyle ilgilenmezse başa çıkması zor ve hoş olmayan şeylerle karşılaşabilir" denildi.
CNBC'nin haberine göre açıklamada ayrıca "ABD dilini tutmalı. Bunu sadece ABD'nin çıkarları için değil, aynı zamanda yaklaşmakta olan seçimlerinin kolay gerçekleşmesi için de yapması gerekiyor" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığıdan bir yetkili salı günü Kuzey Kore’nin Güneye Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceği açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "anavatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" nitelendirmesi yaparak "Güney Koreli yetkililer birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse, ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." demişti.
Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetmişti.