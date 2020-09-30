Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti

Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin ederek görevine başladı. Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde, yasama ve yürütme makamlarının başkanları ve üyeleri ile ülkenin ileri gelenleri huzurunda Kuveyt'in yeni emiri olarak yemin etti.