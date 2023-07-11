Kütahya'da sanatçılar Aizanoi Antik Kenti'ni resmetti

Antik kenti tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Çelik, "Bu tür etkinliklerle Aizanoi farkındalığını artırarak, başta kendimize olmak üzere Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Sanatçılarımızın, sanatlarını kullanarak Aizanoi Antik Kenti'mizi tanımaları ve tanıtmaları bizim için çok kıymetli. Bunun en güzel taraflarından biri de karşılığında maddi bir beklenti olmadan fedakarlıkla yapılması." diye konuştu.