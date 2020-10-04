Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde restorasyon başladı

Caminin restore edilmesi için yaptıkları çağrıya Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden olumlu cevap geldiğini açıklayan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, “Çağrımızın ardından hemen üç gün sonra Aydın Vakıflar Bölge Müdürü başkanlığındaki bir heyet Kuşadası’na gelerek durumu yerinde tespit etmiş ve en kısa sürede camideki onarımın başlayacağını söylemişti. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Reşit Akçalı, verdiği sözü tutmuş ve tarihi camimizde restorasyon çalışması başlamış bulunmaktadır. Bugün tarihi camimizi ziyaret ederek çalışmaları gözlemledik ve onarımın başlamasına çok memnun olduk. Camimizdeki onarımın, çevre düzenlemesinin ve hazirenin tekrar ayağa kaldırılmasının en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyoruz.