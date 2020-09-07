23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu

Ancak dün Berkay konserinde de olduğu gibi önemli olan enerji ve coşku” dedi.

Pandemi koşullarında eğlence içeren konser ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Ömer Günel şöyle dedi: “Biz bir turizm kentiyiz ve turizm kentlerinin ekonomilerini konserler, etkinlikler, kültür ve sanat var eder. Yoksa bizler kendimizi eğlendirmek için etkinlik düzenlemiyoruz. Devletin belirlediği tüm kuralları yerine getirerek bu etkinlikleri düzenliyoruz.