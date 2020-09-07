"Kuş kafesi" ormanları kurtaracak!

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ensar Aydın, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarını, sim kart ve sensörler aracılığıyla yangın söndürme ekiplerine bildirmeyi sağlayan 'Ormanları Kurtaran Kuş Kafesi' adında bir proje geliştirdi. Aydın'ın projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Teknofest yarışmasında 'İnsanlık yararına buluş' dalında 4 bin proje arasından Mersin birincisi olarak finale kaldı. Türkiye'nin orman yangınlarından çok etkilendiğini ve bu yangınların önüne geçilmesi için projeyi geliştirdiğini kaydeden Aydın, orman yangınlarına üzüldüğünü ve öğretmeni Osman Çapan ile birlikte proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.