Kurşun kalemle diyabet testi!

Bu testi yapmak için öncelikle arkası silgili olan bir kurşun kaleme ihtiyacınız var. Ayrıca yanınızda da biri olmalı. İlk olarak yanınızdaki kişiye kalemi vererek hem kalemin ucuyla hem de silgili kısım ile ayağınıza ve ayak parmaklarınıza dokunmasını rica edin.