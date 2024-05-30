Kurşun kalemle diyabet testi!
Sağlığınıza dikkat etmek ve iyi bakmak için düzenli olarak kontrollere gitmeniz gerekir. Hastalığınızın olup olmadığını öğrenmek için hastaneye gitmeyi beklememelisiniz. Basit yöntemlerle evde de kendinizi test edebilirsiniz. Uzmanlar bazı basit yöntemlerle sağlıklı olup olmadığınızı kontrol edebileceğinizi söylüyor. Nasıl mı? İşte, o hastalığı doktora gitmeden önce öğrenmenizi sağlayacak o test...
Sağlığınıza iyi bakmak için düzenli doktor kontrolleri büyük önem taşıyor. Çoğu kişinin en sık yaşadığı ve doktor kontrolleriyle öğrenilen rahatsızlıkların başında diyabet geliyor.
Çoğu kişinin sık yaşadığı diyabet rahatsızlığı daha sağlıklı ve özenli beslenmenin gerek olduğu hastalıkların başında geliyor. Peki siz de kendinizde diyabetten şüpheleniyor ama bir türlü doktora gidecek zamanı bulamıyor musunuz? O zaman uzmanların önerdiği bu yöntem ile evde de rahatsızlığınızı öğrenebilmeniz mümkün olabiliyor.
Ancak uyaralım her ne kadar söz konusu olan test size ön fikir verecek olsa da mutlaka doktor kontrolünde tedavinize başlamanız sizler için daha iyi olacaktır.
KURŞUN KALEM İLE DİYABET TESTİ
Farklı birçok rahatsızlığı evde bulunan araç gereçlerle öğrenebilmemiz mümkün. Bu testlerin arasında uzmanlar tarafından önerilen kurşun kalem testi de yer alıyor.
Bu testi yapmak için öncelikle arkası silgili olan bir kurşun kaleme ihtiyacınız var. Ayrıca yanınızda da biri olmalı. İlk olarak yanınızdaki kişiye kalemi vererek hem kalemin ucuyla hem de silgili kısım ile ayağınıza ve ayak parmaklarınıza dokunmasını rica edin.
EĞER HİSSETMİYORSANIZ...Ayaklarınıza bakmadan kalemin hangi tarafının size dokunduğunu anlayabilir misiniz? Eğer dokunmayı tam olarak hissetmiyorsanız ayağınızdaki sinir uçları düzgün çalışmıyor demektir. Yetersiz hassasiyet ise diyabetin göstergeleri arasında yer alıyor.
Test yaparken böyle bir durum ile karşılaşırsanız hemen bir doktora başvurarak diyabetinizi kontrol ettirmenizi öneririz.