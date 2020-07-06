Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yıldırım ayrıca kurbanlık hayvanın gözlerinin görmesi gerektiğini de kaydederek, “Diğer bir özelliğimiz hayvanın her 2 gözünün de görüyor olması gerek. Eğer gözlerinden birisi görmüyorsa bu hayvan kurbanlık olamaz. Hayvanın yine kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gitmesi gerekmekte. Ayaklarında her hangi bir hastalık olmaması gerek. Kulaklarının yerinde olması lazım, kuyruğunun 3’de 1’inin var olması gerekmekte. Boynuzlarının yerinde olması ve iyi beslenmesi gerekmelidir” diye konuştu.