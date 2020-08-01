Kurbanı kesen kasaba koşuyor
Trakya'da, kurban etlerini işletmek, kıyma ve sucuk olarak değerlendirmek isteyenler, kasaplara giderek etlerini hazırlattı.
Kırklareli'nde kasapların önünde kuyruk oluştu. Sırada bekleyen vatandaşlar yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirlerini uyarak sıranın kendilerine gelmelerini bekliyor.
Kasaplar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulayarak, müşterilerinin talebini karşılıyor. Kasaplarda sıra bekleyen vatandaşların da sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.
Vatandaşların kurbanını kesip, dağıttıktan sonra kıyma çektirdiğini belirten Doğan, "Müşterimizin talebine göre eti kıyma, kuşbaşı ya da pirzola yapıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Bize gelmeden önce telefonla arıyorlar, sıraya aldık müşterilerimizi onların etlerini hazırlıyoruz." dedi.
Doğan, etin kilosunu 2 liraya çektiklerini ifade etti.
Çalışırken maske, eldiven, önlük kullandıklarını anlatan Dal, "Halkımıza en iyi ve sağlıklı şeklide hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelen müşteriler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçiyor. Onlar ön tarafta bekliyor kesinlikle temasta bulunmuyoruz." diye konuştu.