Kurbanı kesen kasaba koşuyor

Vatandaşların kurbanını kesip, dağıttıktan sonra kıyma çektirdiğini belirten Doğan, "Müşterimizin talebine göre eti kıyma, kuşbaşı ya da pirzola yapıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Bize gelmeden önce telefonla arıyorlar, sıraya aldık müşterilerimizi onların etlerini hazırlıyoruz." dedi.