Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili son açıklamalar...
KURBAN BAYRAMI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yükselmesiyle birlikte aileler tatil planlaması yapmaya başladı.
Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi arefe olurken yarım gün olacak.
Kurban Bayramı normal şartlarda 16 Haziran Pazar günü başlarken 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
BAYRAM BOYUNCA KAPALI
Kurban Bayramı boyunca kamu kurumları kapalı olacak. Belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, noterler, sağlık ocakları, bankalar ve borsa kapalı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirildi.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.
Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.
İkramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.