Kurban Bayramı kutlanıyor

Vali Çiçek, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar olarak huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bayram namazını eda ettiklerini söyledi.

Zeybek de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşımın tavan yaptığı bir günde olunduğunu kaydetti.