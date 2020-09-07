Kümesler alev alev yandı! 250'den fazla hayvan küle döndü

Bize haber verdiler. Burada yaklaşık 200’e yakın tavuğumuz vardı, dışarıda canlı olanları da var ama ne kadarı yaşıyor bilmiyoruz. Tavus kuşlarımız vardı, hindi, güvercinlerimiz vardı, onlar ölmüş. Yaklaşık 250-300 arasında telef olan hayvanımız var. Sağ olsun herkes koşup geldi, elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama sonuç ortada” dedi.