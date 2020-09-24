Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kamera hediye etmişti! Çektiği görüntülerle belgesel yapacak

ÖĞRETMENİNİN DOĞUM GÜNÜNDE KAMERAMANLIK YAPTI

Kamerasıyla ilk röportajını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapan Arslan, daha sonra o yıl okuduğu Akköprü İlkokulu 4/B sınıfındaki arkadaşlarının karne gününde görüntülerini çekip, röportajlar yaptı. Koronavirüs salgını öncesi sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'a Aralık 2019'da sınıfta yapılan doğum günü sürprizini de kayıt altına alan Arslan, zaman zaman ailesini de çekip röportajlar yaptı. Pandemi sürecinde dışarı çıkamayan Arslan, uzaktan eğitim için evine gelen kuzenleriyle ders çalışırken bile kamerasıyla görüntü çekmeyi ihmal etmedi.

Arslan, Akköprü Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde çalışan babası Çetin Arslan'ın yaptığı çalışmayı da görüntüleyip, röportaj yaptı.