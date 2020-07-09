Bu nasıl vicdansızlık!

Engellinin eli ayağı olan bir arabayı parçalamak insanlığa sığmaz. Ben şimdi burada mahsur kaldım, nasıl yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. 4 kitap yazdım. O arabayla gezerken kitaplarımı tanıtıp satıyordum. En azından oyalanıyordum. Kendime bir uğraş benim için. Acımasız bir toplum olduk, insanlığımızı kaybettik" dedi.