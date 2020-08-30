Küçükçekmece'de gece vakti 2 otomobil alev alev yandı

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken mahalle sakinleri ve araç sahiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki otomobili de bir süre kontrol etti. Polis ekipleri de ön ve arka kısımları yanan otomobillerde olay yeri çalışması yaptı.

