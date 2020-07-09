Küçük çocuk dehşeti yaşadı!

Diğer çocuklarım evde ekmek bekliyor, ben buradayım. Allah hiç kimsenin başına getirmesin çok zor bir olay. Bu hayvanların ne bir barınakları var ne bir aşıları var. Şu an doktorların üzerinde durduğu en önemli durum kuduz vakası. Bu çocuk eğer kuduz ise çocuğumu kaybedebilirim. Bu köpekler kuduz mu, hastalık taşıyorlar mı kimse bilmiyor. Gelişi güzel bir yere çöp döküyorlar orada 300 köpek birikmiş. Aç kaldıkları zaman köye iniyorlar.