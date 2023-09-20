Küçük akbabalar Iğdır'da yoğun popülasyonu dikkati çekiyor

Türün korunması için çalışma başlatılması, halkın da bu tür için dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Iğdır'da yılın her döneminde bu türü gözlemlemek mümkün. Biz de her dönemde bu türü izliyoruz. Kırmızı listede olan bir tür ve meraklıları var, bu nedenle kuş gözlemciliği açısından önemli. Popülasyonunun hassas durumda olması ve kolay gözlemlenebilmesinden dolayı kuş meraklıları tarafından ilgiyle izlenen bir tür." diye konuştu.