Koronavirüs tedavisinde devrim gibi gelişme: Türk ışını virüsü yendi

Gedik, "Maalesef son zamanlarda kovid hastalığıyla ilgili ön cephede olan Diyarbakır'ın aslında bu morale de ihtiyacı vardı. Ne ilaç ne aşı artık bir paradigma değişimi yaşadığımız bu tedavi yönteminde başarıya biz de susamıştık. Diyarbakır'ın da buna öncülük etmesi şahsımdan öte ülkem adına benim için gurur verici bir tablo." ifadelerini kullandı.