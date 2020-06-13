Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü

Bundan dolayı insanlar geyikböceği arayışına giriyor. Bunu yapmak suçtur ve cezası var. Diyarbakır'da bulunması bizi oldukça sevindirdi. Bunu görüntüleyen doğasever arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bu böceklere dokunmayın. Bunların parasal değeri yok. Sadece söylentiden ibaret bazı haberlere de inanmasınlar" diye konuştu.