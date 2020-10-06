Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına ilişkin kılavuz güncellendi

Yine geçen ay New York Times’in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Covid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Covid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.