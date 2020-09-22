Koronavirüsü 104 yaşında yenen kadın anlattı

'ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARI DÜŞÜNÜN BİTSİN ARTIK'

Maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyaran Kaplan, "Benim annem hiç dışarı çıkmıyordu bu hastalık geldi geleli sürekli evdeydi. O kadar kendini korudu gerçekten oluyormuş bir poşeti bile eve getirince oluyormuş. O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün bitsin artık" şeklinde konuştu.

Evine döndüğü için sevindiğini söyleyen Beyza Kaplan ise, "Hiç evden dışarı çıkmadım. Bu virüs bana nereden geldi bilmiyorum" dedi.