Hastalar yağmur gibi yağıyor, sağlık çalışanları yaprak gibi dökülüyor

EN ÇOK ESKİ HASTALIKLARI VE HASTALARIMI ÖZLEDİ'

Sağlık çalışanları, tüm günlerini Covid-19'la savaşarak geçirirken, koronavirüs öncesindeki yaşamlarını ise özlemle anımsıyor. Koronavirüs öncesinde hastanede görev yaparken gün içerisinde kimi içtiği sadece Türk kahvesini özlerken, kimi bir bardak çayı özlüyor. Kimi ise mola verdiklerinde yediği bir çikolatayı hatırlayıp, artık bunları tulum ve maskelerden ayrılamadıkları için yapamadıkları için özlem duyduklarını dile getiriyor. Prof. Dr. Murat Yılmaz ise en çok eski hastalarını ve eski hastalıkları, tedavisi olan hastalıkları özlediğini dile getirdi.