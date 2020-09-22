Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında geçirecekler

KIŞIN KAPATMAYACAĞIZ'

Yazlık bir sitede market işleten Mehmet Ali Çakmak, kış sezonu boyunca da iş yerinin açık olacağını dile getirerek, "Bu sezon iyi geçti, şükür normal. Bizim sitemiz büyük 620 hane civarında bir sitedir. Dolayısıyla burada kalan insanlarımız da en çok 200 hane civarında. İnsanlar şu anda burada kalıyor. Biz de kapatmıyoruz. Tabi ki pandemiden dolayı buradalar, buna etkisi olmuştur. Pandemiden dolayı gitmeyenler var, genellikle herkes evine doğalgaz alıyor yoğun bir şekilde. Doğalgazı olanlar gitmek istemiyor, ‘burada oturabilirim’ düşüncesiyle. Bu sezon bitti ancak biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.