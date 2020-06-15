Koronavirüs nöbetindeki 112 acil ekiplerinin yoğun mesaisi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor
Diyarbakır 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine Kovid-19 şüphesiyle yapılan çağrılarda ekipler koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük, N95 maske ve siperlik takıp, yola koyulup, dakikalar içinde bildirilen adrese ulaşıyor.
Şüphelilerle ilk teması kuran 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ambulans ekipleri, 7/24 şeklinde çalışıyor.