Koronavirüs gölgesinde YKS... Türkiye'den sınav manzaraları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor.
Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.
YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.
Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.
KOVİD-19 DURUMU OLAN ADAYLAR, AYRI BİNALARDA SINAVA ALINIYOR
Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.
Polis, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.
Öğrencilerin aileleri de sınava giren çocukları için dua etti.
BAZI YERLERDE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
İstanbul Avcılar'da 3 okulun birbirlerinin yanında bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'nde bir ara trafik kilitlenirken, adaylar sınavların yapılacağı binalara ulaşmada zorluk çekti.
Yakınlarını sınav salonlarına getiren veliler uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.