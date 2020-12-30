Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği ve SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak, Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Aşılar, sabaha karşı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı havaalanında indirildikten sonra, 5 kamyon ve 2 TIR ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşınacak.