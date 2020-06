Korona onları teğet geçti

"HER KESİME HİTAP EDECEK BALIK FİYATLARIMIZ VAR"



Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, “Biz her zaman olduğu gibi fiyatları fazla yükseltmiyoruz. Genelde aynı fiyatları tuttuk. Hatta bazı balıklar kış fiyatlarından daha uygun. Sardalye 15 liradan satılırken, şu anda 10 liradan satıyoruz. Halkımız yesin, bol bol da çıkıyor. Omega 3 ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından da önemli bir balık. Çupra-levrek 30 lira, barbun, mercan 25-30 arasında gidiyor. Her kesime, her yaşa göre balık çeşidimiz var.