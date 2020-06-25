Korona onları teğet geçti

"GÜNLÜK TAZE BALIKLARIMIZ MEVCUT"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla avlanma yasağının başladığını hatırlattı. Akdeniz’de 15 Temmuz’a kadar uluslararası avcılığın serbest olduğunu vurgulayan Polat, "Yani 12 milin dışında avcılık serbest. Temmuz 15’den sonra da 15 Eylül’e kadar serbest olma durumu var. Çünkü pandemi süresince denize birçok balıkçı açılmadı. Bununla ilgili bir karar bekliyoruz. Şu anda günlük taze balıklarımız geliyor. Mercan, iskorpit, dil, mezgit, kefal, kalamar, karides gibi değişik balıklar geliyor. Sardalye zaten yılın 12 ayı var. Her zaman olan bir balık. Ayrıca omega 3 açısından çok zengin bir balık. Yani günlük taze balıklarımız mevcuttur" diye konuştu.

