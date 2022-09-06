Köprü altından sınıfa dönüşen eğitim yuvası
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de köprü altından sınıfa dönüşen eğitim yuvası
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rajesh Kumar ve Laxmi Chandra isimli iki öğretmen, köprü altında kara tahtalarla çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.
Çoğunluğu, Hindistan'ın yoksul semtlerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu okulda çocuklar eğitim öğretim görüyor.
Öğretmenler günü kapsamında görüntülenen derme çatma dersliklerde öğrencilerin eğitim aşkı gözlerinden okunuyor.