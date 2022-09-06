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"Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı"
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten AB Dönem Başkanı Çekya'ya 'Yunanistan' tepkisi
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
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Altı ayı geride bırakırken Ukrayna'da son durum
Pakistan'da sel ve siyaset
Hadrianaupolis'te 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu
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Köprü altından sınıfa dönüşen eğitim yuvası

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